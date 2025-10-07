Turisti coreani in difficoltà recuperati sotto le Tre Cime di Lavaredo 

Attorno a mezzogiorno e un quarto il gestore del Rifugio Lavaredo ha attivato la Centrale del 118 per tre turisti della Corea del Sud in difficoltà. I tre escursionisti, due donne di 30 e 48 anni e un uomo di 84, che facevano parte di una comitiva e non erano molto distanti dalla struttura, non riuscivano più a proseguire per differenti problematiche: chi con difficoltà respiratorie, chi per male alle gambe. Raggiunti da una squadra del Soccorso alpino di Auronzo arrivata in fuoristrada, i tre sono stati accompagnati al Rifugio Auronzo, da dove hanno deciso di rientrare con i propri mezzi.

