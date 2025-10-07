CRONACAVENETO
7 Ottobre 2025 - 15.42

Turisti coreani in difficoltà recuperati sotto le Tre Cime di Lavaredo 

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Attorno a mezzogiorno e un quarto il gestore del Rifugio Lavaredo ha attivato la Centrale del 118 per tre turisti della Corea del Sud in difficoltà. I tre escursionisti, due donne di 30 e 48 anni e un uomo di 84, che facevano parte di una comitiva e non erano molto distanti dalla struttura, non riuscivano più a proseguire per differenti problematiche: chi con difficoltà respiratorie, chi per male alle gambe. Raggiunti da una squadra del Soccorso alpino di Auronzo arrivata in fuoristrada, i tre sono stati accompagnati al Rifugio Auronzo, da dove hanno deciso di rientrare con i propri mezzi. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Turisti coreani in difficoltà recuperati sotto le Tre Cime di Lavaredo  | TViWeb Turisti coreani in difficoltà recuperati sotto le Tre Cime di Lavaredo  | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy