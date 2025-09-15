Turista tedesca accoltellata a Chioggia: arrestato il presunto aggressore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

E’ stato arrestato e portato in carcere il 24enne di Chioggia (Venezia) accusato di tentato omicidio per aver accoltellato una turista tedesca la sera del primo settembre. Ne dà notizia Ansa Veneto oggi.

I carabinieri hanno eseguito venerdì scorso l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Venezia nei confronti dell’uomo. Il giovane, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe aggredito la donna poco prima delle 23.00 mentre questa passeggiava con il cane, colpendola con un coltello alla testa, al collo e alla schiena.L’aggressione è avvenuta casualmente: la turista, arrivata nel pomeriggio a Chioggia con il compagno e il figlio tredicenne di lui, si è trovata sulla strada dell’aggressore che si è scagliato contro di lei senza motivo apparente.

L’uomo è stato messo in fuga dall’intervento di alcuni passanti, mentre la donna è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale di Chioggia in prognosi riservata per 16 coltellate subite. Il 5 settembre scorso è stata trasferita in una struttura sanitaria in Germania.

Le indagini dei carabinieri, attraverso testimonianze e analisi di videosorveglianza, avevano portato all’identificazione dell’aggressore. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato il casco indossato durante l’aggressione. L’uomo era poi stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Chioggia.