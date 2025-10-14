Turetta rinuncia all’appello contro l’ergastolo: “Sinceramente pentito”

Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d’Appello di Venezia. Ne ha avuto conferma l’ANSA. Contro la sentenza aveva presentato appello la Procura della repubblica di Venezia, in particolare sul punto relativo al mancato riconoscimento dell’aggravante della crudeltà. Il processo d’appello a Turetta è previsto per il 14 novembre prossimo.