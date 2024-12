Tunnel Schio-Valdagno: auto in panne, chiuso per fumo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 17:10, di lunedì 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il tunnel Schio Valdagno dopo l’allarme scattato nella sala controllo per la presenza di fumo in galleria. I vigili del fuoco hanno prontamente fatto chiudere la circolazione, cercando subito di capire attraverso le telecamere dove si era verificata l’origine del fumo.

Un’auto che viaggiava in direzione Valdagno ha rotto il motore che ha creato una notevole nuvola di fumo circa un 1 km dopo l’ingresso. I ventilatori entrati in funzione hanno spinto fuori il fumo in direzione Schio. Nel frattempo due operatori dei vigili del fuoco dotati di autoprotettori si erano già avviati a piedi lungo la galleria e hanno raggiunto la piazzola dove era ferma l’auto. Subito sul posto anche il resto della squadra con l’autopompa, mentre il fumo si era già completamente diradato. Ripristinate le condizioni di sicurezza il tunnel è stato riaperto dopo circa mezz’ora.