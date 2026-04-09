Truppe USA in Europa, Trump vuole ridimensionarle per vendetta: basi a rischio anche in Italia?

Nuove tensioni tra Stati Uniti e alleati europei aprono uno scenario che potrebbe avere conseguenze dirette anche sul territorio italiano, dove la presenza militare americana è tra le più rilevanti del continente, in particolare nell’area di Vicenza.

Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, l’amministrazione del presidente Donald Trump starebbe valutando un piano che prevede il ritiro o il ridispiegamento di parte delle truppe statunitensi attualmente dislocate in Europa. Una mossa che potrebbe essere accompagnata anche da sanzioni nei confronti di alcuni Paesi membri della NATO ritenuti non sufficientemente collaborativi durante la recente offensiva contro l’Iran.

Attualmente gli Stati Uniti mantengono circa 84mila soldati nel continente europeo, un numero variabile in base alle esercitazioni e alle operazioni in corso. Il piano, ancora in fase iniziale, punterebbe a spostare uomini e mezzi verso Paesi considerati più allineati alla linea di Washington.

Tra gli Stati finiti nel mirino ci sarebbero Spagna e Germania. Madrid avrebbe irritato la Casa Bianca vietando il sorvolo del proprio spazio aereo agli aerei americani impegnati nelle operazioni contro Teheran. Berlino, invece, attraverso il cancelliere Friedrich Merz, ha preso le distanze dal conflitto, definendolo “non una questione della NATO” e rifiutando un coinvolgimento diretto.

Anche l’Italia compare tra i Paesi che hanno creato attriti: per un breve periodo, infatti, è stato impedito alle forze statunitensi l’utilizzo di una base aerea in Sicilia. Una posizione prudente che, pur senza rotture ufficiali, segnala le difficoltà nei rapporti tra alleati.

Non si esclude che il piano possa arrivare fino alla chiusura di almeno una base americana in Europa, con Spagna o Germania tra i candidati più probabili. Al contrario, Polonia, Romania, Lituania e Grecia sarebbero considerate partner più affidabili e potrebbero beneficiare di un rafforzamento della presenza militare statunitense.

Le tensioni si inseriscono in un quadro già deteriorato. Negli ultimi mesi, Trump ha intensificato gli attacchi all’Alleanza Atlantica, accusandola di aver “voltato le spalle” agli Stati Uniti durante il conflitto in Medio Oriente. “Sono stati messi alla prova e hanno fallito”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, citando direttamente il presidente.

Parole ribadite anche pubblicamente dallo stesso Trump, che ha sostenuto come la NATO non sia stata presente “quando serviva”, arrivando a mettere in dubbio l’affidabilità futura dell’organizzazione. Un’escalation verbale che si aggiunge alle precedenti minacce di un possibile disimpegno americano dall’Alleanza, ipotesi che però richiederebbe l’approvazione del Congresso.

Al termine di un incontro alla Casa Bianca, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha ammesso che “alcuni” Paesi non hanno rispettato pienamente gli impegni presi, pur sottolineando che la maggioranza degli alleati ha mantenuto le promesse.

Per ora si tratta di scenari allo studio, ma il segnale politico è chiaro: Washington è pronta a rivedere il proprio ruolo in Europa. Una prospettiva che, se confermata, potrebbe avere ripercussioni concrete anche in Italia, dove la presenza militare statunitense — dalle basi del Nord-Est fino al Sud — rappresenta da decenni un pilastro strategico e occupazionale.