Truffe – Finti operatori sociali per le case nel Vicentino: segnalazioni a Marostica

Agli uffici del Comune di Marostica sono pervenute informazioni da parte di cittadini che hanno

segnalato la presenza di persone, solitamente di bella presenza, che tentano di accedere alle

abitazioni private, in genere dove risiedono persone anziane, presentandosi come incaricate dai

Servizi Sociali. Il loro approccio è basato sulla formulazione di molte domande e sulla proposta di

di metodi o apparecchi che mettano al sicuro il denaro o i preziosi custoditi in casa.

Il Comune evidenzia che non si tratta di personale incaricato dagli uffici, ma di un tentativo di truffa

che va immediatamente segnalato ai Carabinieri (numero 112). Si raccomanda di non far accedere

alla propria abitazione persone sconosciute e si ricorda che il personale comunale utilizza sempre

vetture riconoscibili (marchiate con lo stemma del Comune o con il nome della cooperativa

incaricata), muovendosi, nel caso dei servizi sociali, solo su richiesta del cittadino o a seguito di una

lettera firmata dal Sindaco.

Dichiarazione del sindaco Matteo Mozzo: «Chiediamo la massima collaborazione con la

cittadinanza a tutela delle persone anziane. Mi rivolgo soprattutto ai nostri concittadini giovani. Se

si vedono movimenti sospetti nei quartieri e nelle contrade devono essere avvisate immediatamente

le Forze dell’ordine».