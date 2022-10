Truffavano giovani fuori dalla fiera dei fumetti: 6 fogli di via per stampe contraffatte

Nel pomeriggio di ieri si è concluso l’evento “Vicenza Comics & Games 2022”, evento dedicato agli appassionati di fumetti, videogiochi, cartoni e serie tv. Nell’ambito dell’evento, le Pattuglie della Squadra “Volanti” hanno identificato sei soggetti, sospettati di tentare di truffare la clientela con la vendita di stampe contraffatte, spacciandole per vere.

I sei, condotti negli uffici di viale Mazzini, sono stati poi sanzionati con altrettanti fogli di via emessi dal Questore, Paolo Sartori, in quanto gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. Per i prossimi tre anni, questi non potranno tornare sul territorio vicentino.