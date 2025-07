“Truffa dello specchietto” ad un anziano: denunciato dai Carabinieri

Nella mattinata del 26 maggio scorso, un 80enne di Valbrenta, nel mentre alla guida della

propria vettura stava uscendo dal parcheggio di un bar in via Trento di Solagna, veniva

fermato da un uomo, a sua volta alla guida di una utilitaria di colore nero che, sceso

dall’abitacolo, lo accusava di aver danneggiato il proprio veicolo, nello specifico lo specchietto

retrovisore, chiedendogli un risarcimento di 700 euro per il danno subito.

La vittima, spaventata dall’accaduto ha raggiunto con l’uomo un vicino sportello bancomat da dove prelevava la somma richiesta. Quest’ultimo, compresa l’accondiscendenza della persona offesa, lo incalzava nuovamente attribuendogli falsamente anche il danno al fanale posteriore dell’utilitaria, pertanto avanzando la richiesta di ulteriori 700 euro, che l’anziano ha acconsentito di preleveare nuovamente. L’85enne non riusciva a prelevare la cifra richiesta ma “solo” 300,00 euro, avendo superato il limite massimo giornaliero di prelevamento.

Pertanto, l’anziano ha deciso di recarsi a casa sua, dove aveva la disponibilità di denaro

contante. Lì giunto, sempre seguito dal bandito, che spiegato le ragioni della sua presenza alla

moglie. Insospettita da quanto raccontato dal marito, la donna usciva per parlare con il truffatore, che è scappato immediatamente.

A seguito della ricezione della denuncia-querela, sporta dalla persona offesa presso la Stazione

Carabinieri di Solagna, i militari hanno avviato una scrupolosa attività

investigativa che ha portato all’individuazione del responsabile, identificato in un 35enne cittadino italiano di origini siciliane, censito penalmente anche per reati della stessa tipologia, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Nei confronti dello stesso, inoltre, veniva richiesta ai competenti uffici anche l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dai Comuni di Valbrenta e Solagna.

Le indagini proseguono e sono finalizzate ad individuare eventuali ulteriori vittime di analoghi

incresciosi eventi in danno di anziani verificatesi nel territorio bassanese.



L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini ad usare sempre la massima prudenza in

occasione di tali insoliti eventi e sul fronte della prevenzione mette in campo numerose iniziative

con campagne di informazione per venire incontro alla popolazione e sensibilizzare tutti sulla

tematica delle truffe agli anziani. Sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it,

nella sezione “in vostro aiuto” sono illustrati i consigli e le informazioni molto utili per contrastare

l’increscioso fenomeno delle truffe in danno delle persone più vulnerabili, in particolare gli

anziani.