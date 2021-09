Truffa bancaria online: denunciato 35enne di Vicenza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un vicentino di 35 anni è stato denunciato per truffa ed accesso abusivo a sistema informatico dai carabinieri della stazione di San Pancrazio Parmense. Vittima della truffa una donna 54enne di Parma che ad inizio settembre sarebbe stato contattato telefonicamente dal vicentino, che si sarebbe falsamente qualificato come operatore del suo istituto di credito. L’avrebbe poi raggirato facendogli digitare le credenziali per verificare il corretto funzionamento dell’home banking.

Poi la sorpresa. La donna è stata avvisata dalla stessa banca che era stato eseguito un bonifico istantaneo di 4.900 euro per l’acquisto di orologi di pregio. Sono scattate quindi le verifiche dei carabinieri sul conto del truffatore, aperto il giorno stesso del raggiro. In entrata e deposito vi era la somma persa. La somma è stata sequestrata e il 35enne, senza precedenti penali e nato a Napoli ma trasferitosi a Vicenza città, è stato denunciato.