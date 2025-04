Troppo magri sui social: l’UE contro la piaga dello skinnyTok

Si tratta di una nuova tendenza che sta creando preoccupazione su TikTok. Venerdì 18 aprile, il ministro per gli Affari digitali, Clara Chappaz, ha annunciato di aver contattato l’autorità di regolamentazione dei media e la Commissione europea in merito alla tendenza “Skinnytok” sul social network “che promuove la magrezza estrema sui social media”. Una tendenza “inaccettabile” , ha denunciato il ministro, aggiungendo in un messaggio pubblicato su LinkedIn: (nuova finestra) : ” Ho contattato Arcom e la Commissione Europea.”

“Mi occupo di protezione dei minori online. (nuova finestra) una delle priorità della mia azione”, ha aggiunto in un video pubblicato sullo stesso social network, assicurando che non avrebbe “lasciato che le piattaforme si sottraessero alle loro responsabilità “. Da parte sua, Arcom ha dichiarato all’AFP di aver “già preso in carico la questione, dato il rischio per la salute pubblica che questo fenomeno può rappresentare “. L’autorità ha inoltre affermato di voler “raccogliere gli elementi in grado di caratterizzare questo rischio in Francia” e “conoscere i mezzi messi in atto da TikTok per rispondervi “. “

Se ti brontola lo stomaco, sei tu quello che si sta congratulando con se stesso. Commenti fatti in un video di TikTok

La tendenza “Skinnytok” consiste in video, per lo più con protagoniste giovani donne, che offrono consigli su come perdere peso. In alcune, le frasi possono essere violente: “Non sei brutto, sei solo grasso”, si sente in una di esse, oppure “se ti brontola lo stomaco, sei tu quello che applaude te stesso “. Su TikTok , questo contenuto, raggruppato sotto la parola chiave “#skinnytok” (“skinny” che in inglese significa “magro”), è stato associato a più di 500.000 pubblicazioni questo venerdì a mezzogiorno.

La piattaforma ha implementato un messaggio di prevenzione, visualizzato come banner sopra i post, che indirizza gli utenti a una pagina di risorse relative ai disturbi alimentari. Ma la tendenza è preoccupante. All’inizio di marzo, i deputati francesi hanno approvato la creazione di una commissione d’inchiesta sugli effetti psicologici di TikTok su bambini e adolescenti, essendo il social network particolarmente popolare tra i giovani. Il presidente dell’Arcom, Martin Ajdari, sarà interrogato da questa commissione il 20 maggio.

Sul social network Instagram, di proprietà del gruppo Meta, la ricerca della parola chiave “skinny” porta direttamente a una pagina di aiuto, che può essere ignorata per accedere ai post. Per chi avesse bisogno di aiuto, la linea “Anorexia, Bulimia Info Écoute” (09 69 325 900), gratuita e anonima, è aperta a chiunque si trovi in ​​difficoltà.