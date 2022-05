TRISSINO – Gli rubano portafogli e vuole farsi giustizia da solo: denunciato 21enne

Nella tarda nottata del 7 maggio 2022, i carabinieri della Stazione di Recoaro Terme hanno denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un cittadino di origine moldava di 21 anni.

Attorno alle ore 2 la Centrale Operativa della Compagnia di Valdagno è stata attivata perché era stato segnalato il furto di un portafogli ai danni di un giovane che si trovava a Trissino nei pressi di un locale della zona.

I militari operanti a seguito della richiesta di intervento, si sono recati nella zona indicate dove hanno trovato il 21enne, che lamentava il furto del proprio portafogli ad opera soggetti che però si erano già allontanati dal luogo.

I militari provvedevano a tranquillizzarlo, fornendogli tutto il necessario supporto per provvedere a garantire i propri diritti in merito al furto patito. Il giovane tuttavia improvvisamente ha estratto dalla tasca un coltello tipo stiletto della lunghezza di 7 centimetri minacciando che si sarebbe fatto giustizia da solo.

Visto il concreto pericolo in atto i militari lo hanno bloccato immediatamente, prendendogli l’arma dalle mano. La stessa veniva quindi posta in sicurezza e sequestrata. E’ stato accompagnato in Caserma per la redazione dei dovuti atti. Dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere alla competente Autorità Giudiziaria