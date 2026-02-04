Triestina Calcio, ipotesti di riciclaggio e reati societari: perquisita la sede del club, indagini su flussi milionari

Scattano perquisizioni nelle province di Trieste, Venezia e Roma nell’ambito di un’indagine su presunti reati societari, tributari e di riciclaggio che coinvolge anche la Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 S.r.l., società militante nel campionato nazionale di Serie C. L’operazione è condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste, su delega della Procura della Repubblica di Trieste.

Le attività in corso riguardano 15 persone indagate e prevedono perquisizioni personali e locali nei luoghi di residenza e di lavoro, oltre che presso la sede della società sportiva nel capoluogo giuliano.

Secondo i primi accertamenti info-investigativi, gli inquirenti ipotizzano possibili condotte di riciclaggio per un importo di diversi milioni di euro. Le somme, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025, sarebbero confluite nelle casse della Triestina Calcio e risulterebbero riconducibili a società di diritto italiano ed estero.

Le indagini mirano inoltre a verificare presunte false comunicazioni sociali, in particolare legate all’esposizione fittizia nello stato patrimoniale di apporti in conto capitale, che avrebbero mascherato finanziamenti effettivi. Sotto la lente anche l’uso di fatture per operazioni inesistenti, per un valore complessivo stimato in circa 900 mila euro.

Gli accertamenti sono in corso e finalizzati a ricostruire nel dettaglio i flussi finanziari e le eventuali responsabilità penali e societarie connesse alla gestione economica del club. L’indagine si aggiunge ad una stagione già difficile con il club già penalizzato di 23 punti per irregolarità.