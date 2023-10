Tragedia a Venezia: pullman precipita, almeno 21 morti fra cui due bambini

(ANSA) Era un pullman di linea quello precipitato da un cavalcavia a Mestre sulla linea ferroviaria in via dell’Elettricità. Si tratta si un bus della ditta La Linea, impiegato per trasporto di turisti verso un campeggio, secondo le prime informazioni. A bordo una comitiva di ucraini e tedeschi diretti ad un campeggio di Marghera (Campeggio Hu). Morto anche l’autista, Alberto Rizzotto, trevigiano, che aveva preso servizio un’ora e mezza prima.

Il bus ha fatto un volo di circa 10 metri finendo sul sedime ferroviario. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l’autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate.

E’ di 21 morti fra cui due bambini, 12 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, il bilancio dell’incidente avvenuto a Mestre/Marghera questa sera e comunicato dalla Prefettura ai soccorritori. Il lavoro dei soccorritori è tuttora in corso – riferiscono all’ANSA fonti delle forze dell’ordine – e un bilancio ufficiale dei morti non è ancora possibile.