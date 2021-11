Tragedia a Foza: 21enne muore travolto da un tronco

Ieri, poco prima delle 17, un giovane di Foza, Andrea Cappellari, è morto mentre lavorava nel bosco a Val Piana. Il giovane stava tagliando degli alberi nel bosco, di proprietà della famiglia. Per motivi da accertare, è stato travolto dall’albero che aveva appena tagliato, finendoci sotto e venendo schiacciato. Il cadavere è stato trovato dal fratello e dal padre, che si erano messi a cercarlo perché non rispondeva al telefono. Inutile la chiamata al 118 di Asiago: i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del giovane. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Cappellari era noto per giocare ad hockey, nella squadra Black Out, e lavorava in un’impresa di Enego; professionista esperto nella lavorazione forestale, era molto apprezzato in paese. Ieri era andato nel bosco a fare legna dopo aver finito di lavorare. Un’operazione per lui consueta e facile per lui, ma purtroppo il taglio questa volta gli è stato fatale. Probabilmente Cappellari è inciampato al momento di tagliare l’albero, oppure questo si è torto su se stesso cadendo nella direzione opposta a quella calcolata.