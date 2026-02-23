Tragedia a Bressanvido: furgone investe ciclista, muore un uomo

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio, lungo la Strada Provinciale 51 in via Strada Alta, a Pojanella di Bressanvido. Erano circa le 11 quando un autocarro ha investito un uomo in bicicletta che procedeva nella stessa direzione di marcia.

La vittima è AJAZI Ramazan, 72 anni, già residente a Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo via Strada Alta in direzione Poianella quando, all’altezza del civico 21, è stato tamponato da un Fiat Ducato condotto da M.F., 30enne di San Bonifacio, che viaggiava da Bolzano Vicentino verso Poianella.

Per cause ancora in corso di accertamento, il furgone è entrato in collisione con il velocipede che lo precedeva. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista è stato caricato sul cofano e sul parabrezza del mezzo, per poi ricadere pesantemente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Verona, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Per i rilievi del sinistro e la gestione dell’intenso traffico sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino. Gli agenti stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.