Tra traffico e autobus assenti, Arcugnano cerca risposte: il programma della candidata Siotto

Un comunicato diffuso da Simona Siotto, candidata sindaco di Arcugnano con lista civica, evidenzia le criticità del comune nella gestione del traffico e del trasporto pubblico. Siotto propone interventi concreti sulla sicurezza stradale e sul potenziamento delle corse, anche domenicali, per garantire maggiore mobilità e tutela dei residenti.

Arcugnano si trova ogni giorno a fare i conti con un traffico sempre più congestionato, dovuto alla vicinanza degli svincoli di Fontega a nord e di Sant’Agostino a sud, nodi critici della viabilità vicentina che scaricano sul territorio comunale un flusso di veicoli insostenibile. Le strade, non progettate per gestire questi volumi, provocano disagi ai residenti, con colonne di auto, attraversamenti pericolosi, marciapiedi insufficienti e incroci a visibilità limitata.

La candidata sindaco Simona Siotto, della lista civica, pone la sicurezza stradale e il trasporto pubblico al centro del suo programma. “Arcugnano non è una zona di transito, è una comunità”, sottolinea. Tra le priorità indicate vi sono la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione di marciapiedi e piste ciclabili, l’installazione di sistemi di rilevazione della velocità, la revisione della segnaletica e l’apertura di un tavolo permanente con Provincia e Comune di Vicenza per affrontare i problemi degli svincoli critici.

Sul fronte del trasporto pubblico, la situazione è altrettanto critica: la domenica non passa alcun autobus, penalizzando anziani, ragazzi e persone senza mezzi privati. Siotto propone corse domenicali e festive, revisione degli orari per chi lavora o studia fuori comune, servizi a chiamata per fasce orarie a bassa domanda e potenziamento delle fermate con pensiline e informazioni aggiornate in tempo reale.

“Arcugnano merita meno code, strade più sicure e autobus che passano anche di domenica. Non è utopia, è normale amministrazione”, conclude Siotto, pronta a portare avanti queste proposte.