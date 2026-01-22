Tra oro e allerta: la fiera VicenzaOro 2026 blindata con successo

In occasione della rassegna orafa internazionale “VicenzaOro January 2026”, svoltasi dal 16 al 20 gennaio, sono stati messi in campo articolati servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale di Vicenza.

Il dispositivo di sicurezza è stato pianificato a seguito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e formalizzato con Ordinanza del Questore Francesco Zerilli, sulla base di un tavolo tecnico organizzato dalla Questura.

Durante la fiera, sono state identificate 508 persone, di cui 130 con precedenti, e controllati 263 veicoli, a garanzia della sicurezza di operatori e visitatori.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto di frodi e accattonaggio. Nella giornata di venerdì 16 gennaio, personale dell’agenzia Stargate Security ha richiesto l’intervento della Polizia per tre donne che, all’interno dei padiglioni fieristici, chiedevano offerte di denaro simulando sordomutismo o a sostegno di presunte iniziative benefiche. Le tre donne, di nazionalità romena (classe 2003, 1997 e 1992), prive di accesso autorizzato alla fiera e con numerosi precedenti per truffa e accattonaggio, sono state accompagnate negli uffici di Polizia, sottoposte a perquisizione personale e trovate in possesso di ingente denaro contante e moduli fraudolenti. Sono state quindi indagate in stato di libertà per truffa aggravata e soggette al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Vicenza per quattro anni.

I servizi di pronto intervento anti-terrorismo sono stati garantiti dalle squadre UOPI, con supporto costante di Unità Cinofile e Artificieri, pronte a intervenire in caso di emergenze. Le attività info-investigative sono state svolte dalla Squadra Mobile e dalla DIGOS, assicurando un monitoraggio costante dell’evento. Inoltre, Polizia Stradale e Ferroviaria hanno esteso i controlli su strade e linee ferroviarie, integrandosi nella rete di sicurezza della manifestazione.

Grazie a questo dispositivo complesso e coordinato, VicenzaOro January 2026 si è svolta in totale sicurezza, garantendo la regolare fruizione della fiera agli operatori del settore e proteggendo visitatori e cittadini da possibili attività illecite.