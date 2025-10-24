Tornano i Martedì al Cinema della Regione Veneto: a Vicenza e provincia si torna in sala a 4 euro

Dopo il successo di marzo e maggio, a partire da martedì 28 ottobre tornano nelle sale di Vicenza e provincia “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS , che per tutti i martedì di novembre offrirà al pubblico la possibilità di entrare in sala al costo di 4 euro.

Il progetto intende promuovere il cinema come esperienza collettiva e strumento di conoscenza, rafforzando il legame tra spettatori e sale cinematografiche, e contribuendo alla diffusione del dibattito culturale e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico regionale. Un’occasione per riscoprire il piacere della visione condivisa e per incontrare, sul grande schermo, opere di qualità capaci di raccontare il mondo e il territorio con sguardi sempre nuovi.

Le proiezioni inizieranno eccezionalmente a fine ottobre, proseguendo poi tutti i martedì del mese di novembre.

In città, il Cinema Odeon propone, alle 16.00, 18.00 e 20.30, “Jane Austen ha stravolto la mia vita” (Francia, 2025) di Laura Piani. Agathe, libraia parigina goffa ma affascinante, vive tra libri, sogni d’amore e il dolore di un lutto. Invitata ad una residenza letteraria ispirata a Jane Austen, vivrà un cambiamento interiore tra scrittura e sentimenti.

Due le opere in cartellone al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa. Alle 17.50 e alle 20.00 inizia “Brenta Connection” (Italia, 2025) di Cristian Tomassini, commedia Pulp di provincia, che prende ispirazione da un fatto accaduto nel giugno 2022 nel Vicentino. Girata in buona parte in dialetto Veneto ma con alcune parti in inglese ed italiano racconta una storia di paese mescolando lingue e generi. Si prosegue alle 22.00 con “Arancia meccanica” (Gran Bretagna, 1971) di Stanley Kubrick. Prendere a calci, bastonare, rubare, cantare, ballare il tip tap, stuprare: Alex, il teppista con la bombetta, si diverte a modo suo. Tragicamente, a spese degli altri. Il percorso di Alex – da punk amorale ad onorato cittadino, previo lavaggio del cervello – viene ambientato in un futuro scioccante dall’ ardita interpretazione kubrickiana del romanzo di Anthony Burgess.

Anche al Cinema Busnelli di Dueville (alle 15.30 e 20.45) troviamo “Brenta Connection” (Italia, 2025) di Cristian Tomassini mentre al Multisala Starplex di Marano Vicentino è il turno di “After the Hunt – Dopo la caccia” (USA, Italia, 2025) di Luca Guadagnino, un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Una professoressa universitaria si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato rischia di venire alla luce.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 4 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 4 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/