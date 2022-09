THIENE – Sorpreso a farsi di crack nel sottopassaggio: 25enne segnalato alla prefettura

Nel pomeriggio di lunedì, a Thiene, alle 17.30, la polizia locale è intervenuta, a seguito di una segnalazione di un privato cittadino, per controllare un individuo sospetto nel sottopasso che collega i binari. L’uomo, di 25 anni, è stato sorpreso ad assumere una dose di crack, la cocaina in cristalli, con un cucchiaino in acciaio e una pipa in plastica con stagnola. L’uomo ha anche consegnato un involucro con 12 grammi di hashish. La polizia ha quindi segnalato alla Prefettura di Vicenza il 25enne come assuntore di sostanze stupefacenti.