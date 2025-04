Thiene – Rapina al kebab: arrestato un altro complice

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino straniero, di 24 anni, residente a Velo d’Astico in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, che ha accolto le ipotesi investigative formulate dai militari operanti.

L’arrestato è ritenuto responsabile, in concorso con altre persone, della rapina commessa il 3 novembre scorso ai danni del titolare di un negozio di kebab di Thiene, via Colleoni. L’evento criminoso aveva visto i malviventi sottrarre la somma di 400 euro dal registratore di cassa dell’esercizio e, per garantirsi impunità, aggredire fisicamente sia il titolare dell’attività che un suo collaboratore. All’epoca dei fatti l’intervento immediato dei Carabinieri, su segnalazione al 112 da parte delle vittime, aveva consentito di arrestare in flagranza di reato due soggetti che si erano da poco dati alla fuga dopo la rapina nelle vie limitrofe all’attività commerciale.

Al termine delle formalità di rito il giovane straniero è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.