THIENE – 15enne investita sulle strisce pedonali, finisce in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, a Thiene. Intorno alle 18:10, una 50enne del posto alla guida di una Lancia Y, che stava percorrendo viale Bassani con direzione via Bosco dei Preti, avrebbe investito una ragazza 15enne che aveva impegnato l’attraversamento pedonale, dopo avere oltrepassato la rotatoria con via Montegrappa.

A seguito dell’urto la giovane veniva soccorsa da ambulanza 118 e trasportata al Pronto Soccorso di Santorso in codice giallo. Le cause sono in corso di accertamento, mentre rilievi e regolazione traffico a cura di due pattuglie della polizia locale nordest vicentino.