The Guardian: i devastanti e mortali incidenti che hanno coinvolto il Tesla Cybertruck

Un veicolo definito “a prova di apocalisse” che, in alcuni casi, si trasforma in una trappola mortale. È questo il cuore dell’inchiesta pubblicata da The Guardian, che ricostruisce una serie di incidenti legati al Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico voluto da Elon Musk. Tra incendi violentissimi, portiere bloccate e passeggeri intrappolati, emergono interrogativi pesanti sulla sicurezza del mezzo e sulle scelte di progettazione.

Secondo documenti ufficiali, testimonianze e cause legali analizzate dal quotidiano britannico, almeno cinque incendi di Cybertruck hanno già causato vittime. In uno dei casi più scioccanti, avvenuto in Texas nell’agosto 2024, i soccorritori si trovarono davanti a un rogo così intenso da impedire qualsiasi intervento immediato. Quando le fiamme furono finalmente domate, all’interno del veicolo restavano solo resti umani irriconoscibili.

Le famiglie delle vittime parlano apertamente di difetti di progettazione: maniglie elettroniche che non si sbloccano, finestrini difficili da rompere e materiali che rendono complicato l’intervento dei soccorsi. Elementi che, combinati con gli incendi delle batterie agli ioni di litio — capaci di raggiungere temperature estremamente elevate — possono trasformare un incidente potenzialmente sopravvivibile in una condanna a morte.

Un fenomeno noto come “fuga termica” rende infatti questi incendi particolarmente difficili da controllare: le batterie possono riaccendersi anche dopo essere state spente, richiedendo enormi quantità d’acqua per essere domate. In alcuni casi, le temperature avrebbero superato i 2.600 gradi Celsius, livelli superiori a quelli di molti forni crematori.

Non tutti gli incidenti sono stati fatali. Un giovane atleta universitario in California è sopravvissuto per miracolo dopo essere rimasto intrappolato nell’abitacolo in fiamme: ha raccontato di aver tentato invano di aprire le portiere mentre il fumo invadeva l’interno e il calore diventava insopportabile.

Al centro delle critiche c’è il design stesso del Cybertruck: futuristico, resistente, ma — secondo diversi esperti — poco intuitivo nelle situazioni di emergenza. I sistemi di apertura manuale delle portiere, nascosti o complessi da attivare, possono risultare difficili da utilizzare nel panico di un incendio.

Tesla, da parte sua, respinge ogni accusa. Nei documenti legali sostiene che i veicoli rispettano gli standard di sicurezza e che i rischi sono comunicati agli utenti. In diversi casi, l’azienda attribuisce la responsabilità degli incidenti al comportamento dei conducenti.

Intanto, aumentano le cause legali e l’attenzione delle autorità. Sebbene i crash test abbiano assegnato al Cybertruck punteggi elevati, gli esperti sottolineano che questi test non valutano adeguatamente la capacità di uscire dal veicolo dopo un incidente — un fattore che, in questi casi, si sta rivelando cruciale.

La promessa di un mezzo indistruttibile si scontra così con una realtà più complessa: tecnologia avanzata e design estremo possono affascinare, ma quando qualcosa va storto, ogni secondo — e ogni dettaglio progettuale — può fare la differenza tra la vita e la morte.