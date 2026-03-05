Thailandia, epidemia mortale colpisce il Tiger Kingdom di Chiang Mai: 72 tigri trovate senza vita

Le autorità di Chiang Mai, nel nord della Thailandia, stanno indagando sulla morte di 72 tigri avvenuta in meno di due settimane presso il Tiger Kingdom Chiang Mai, un popolare parco turistico dove i visitatori possono toccare e interagire con i grandi felini.

Il dipartimento provinciale del bestiame ha confermato che i campioni prelevati dalle tigri hanno rivelato la presenza del virus del cimurro canino, una malattia altamente contagiosa che colpisce il sistema respiratorio, gastrointestinale e nervoso e che può infettare anche i grandi felini, sebbene sia tipicamente presente nei cani. Nonostante l’epidemia, martedì i funzionari hanno dichiarato che il virus non si stava più diffondendo e che nessun essere umano era stato infettato.

Oltre al virus, i test hanno rilevato anche un batterio associato a malattie respiratorie. Secondo il direttore del dipartimento nazionale del bestiame, Somchuan Ratanamungklanon, le tigri erano già gravemente malate quando è stato possibile accorgersene, rendendo difficile intervenire tempestivamente. I funzionari hanno raccolto campioni dai corpi delle tigri, dal pollo di cui si nutrono e dall’ambiente circostante. In precedenza, alcuni test preliminari avevano indicato anche la presenza del parvovirus felino, e alcuni sospettavano che il pollo crudo somministrato agli animali potesse essere una fonte di contagio, richiamando il grave caso di influenza aviaria che nel 2004 colpì uno zoo di tigri nella provincia di Chonburi, causando circa 150 morti o soppressioni preventive.

Le autorità hanno provveduto a seppellire i resti delle tigri e hanno raccomandato l’eutanasia per gli animali gravemente malati. Circa 240 tigri vivevano nelle due strutture del parco, che è stato temporaneamente chiuso per due settimane per consentire lavori di disinfezione. Il personale veterinario e gli altri operatori del parco sono stati posti sotto osservazione per 21 giorni.

Il caso ha suscitato forti critiche da parte dei gruppi per i diritti degli animali. La Wildlife Friends Foundation Thailand ha sottolineato “l’estrema vulnerabilità delle strutture che ospitano animali selvatici in cattività alle malattie infettive”, mentre Peta Asia ha affermato che tragedie simili sarebbero molto meno probabili se i turisti evitassero queste attrazioni.