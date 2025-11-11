Tentata truffa ai danni di un’anziana: 22enne arrestata

Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Breganze hanno arrestato in flagranza di reato una 22enne, residente in provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa aggravata e lesioni personali.

La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un appartenente

all’Arma dei Carabinieri, l’aveva informata che la targa della sua auto risultava clonata. Il falso militare le aveva quindi riferito che un “avvocato del tribunale” si sarebbe recato presso la sua abitazione e che la donna gli avrebbe dovuto consegnare denaro e preziosi. Ingannata dal raggiro e convinta di eseguire un ordine dell’Autorità, l’anziana ha consegnato al falso avvocato – successivamente identificato nella donna arrestata – una somma in contanti e diversi monili in oro che custodiva in casa. Nel frattempo, la figlia della vittima, giunta casualmente presso l’abitazione, ha intuito quanto stava accadendo e ha tentato di bloccare la truffatrice. Quest’ultima, per guadagnarsi la fuga, ha spinto a terra l’anziana e colpito la figlia con dei calci, ma le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri, giunti in pochi minuti sul posto.

I militari hanno pertanto bloccato la donna e recuperato l’intera refurtiva, costituita da contanti e monili che sono stati restituiti all’anziana. Dopo le formalità di rito, l’indagata, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Vicenza, è stata trattenuta nella camera di sicurezza della Tenenza di Dueville in attesa di essere giudicata con il rito “direttissimo”.