Tenta di uccidere l’ex moglie a coltellate: arrestato 45enne

Una serata di terrore in una sala slot di Viale Monte Grappa a Marostica, dove un uomo di 45 anni, residente a Rosà e con precedenti, ha aggredito l’ex moglie di 43 anni colpendola con un coltello e con calci e pugni.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 23 di sabato 6 settembre. L’uomo, dopo essere entrato nel locale, ha estratto un coltello da cucina e ha inferto diversi fendenti all’ex coniuge, addetta alla mescita, ferendola al volto e alle braccia. La donna ha tentato la fuga, rifugiandosi in un’altra sala, ma è stata raggiunta di nuovo e colpita, nonostante l’intervento di un’avventrice che, pur minacciata, ha cercato di proteggerla e ha allertato i Carabinieri.

Sul posto è intervenuta la Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa: i militari hanno bloccato l’uomo, che si è arreso lasciando cadere il coltello sporco di sangue. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale a Bassano, dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Nel sopralluogo i Carabinieri hanno recuperato il coltello spezzato: parte della lama era rimasta conficcata nel gomito sinistro della donna, poi rimossa dai sanitari. Le telecamere interne hanno confermato la dinamica ricostruita anche grazie alle testimonianze.

Il 45enne, già con precedenti legati a reati di genere, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e portato in carcere a Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di convalida.