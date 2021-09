Tenta di rubare in un garage: arrestato 46enne a Vicenza

Un cittadino serbo di 46 anni è stato arrestato ieri nel primo pomeriggio a Vicenza, in zona viale Sant’Agostino. L’uomo è stato sorpreso da un proprietario di casa, anch’egli 46 anni, residente in via Sasso, mentre tentava di forzare il portone del garage.

Quest’ultimo l’ha inseguito mentre la moglie chiamava i carabinieri che, trovandosi in zona, sono intervenuti subito. I militari l’hanno intercettato in viale Sant’Agostino, identificato ed arrestato. Si tratta di Veljkovic Petar, serbo di 46 anni senza fissa dimora. Aveva con sé diversi arnesi da scasso. Per cui deve rispondere anche del possesso di questi oggetti. L’arresto è stato convalidato, è stato rimesso in libertà con obbligo di firma.