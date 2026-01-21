CRONACA
21 Gennaio 2026 - 11.18

Tenta di rubare in chiesa: la Polizia di Stato denuncia un 26enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Alle ore 9:30 di ieri, su disposizione della sala operativa, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Vicenza è intervenuta presso una parrocchia, in corso Fogazzaro. Nello specifico, la sala operativa forniva la descrizione di un uomo che aveva rubato in chiesa. Gli agenti hanno trovato un uomo proprio fuori dalla chiesa: successivamente identificato in un italiano di 27 anni, residente a Vicenza, che confermava di essere appena uscito dall’edificio sacro ed estraeva spontaneamente dalla tasca destra del giubbotto un borsello di pelle contenente diversi mazzi di chiavi.

L’uomo che ha chiamato gli agenti ha riferito loro di essersi recato all’interno della chiesa in mattinata poiché incaricato dal parroco di eseguire dei lavori di manutenzione. All’interno aveva notato, al di sotto dell’altare, un soggetto intento a rovistare, che, appena scoperto, era fuggito: era proprio l’uomo che si trovava fuori dalla chiesa. Per quanto concerne il borsello in pelle e le chiavi rinvenute nella disponibilità dell’uomo, il segnalante ha riferito agli agenti che gli oggetti erano custoditi all’interno di un cassetto di una scrivania nell’androne della parrocchia, dove vengono abitualmente riposti oggetti smarriti dai fedeli, rinvenuti in diverse occasioni e conservati in attesa che qualcuno ne rivendichi l’effettiva proprietà. Veniva, quindi, contattato telefonicamente il Parroco che riferiva di voler formalizzare denuncia. Il malvivente è stato denunciato per tentato furto all’interno di un luogo di culto.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Tenta di rubare in chiesa: la Polizia di Stato denuncia un 26enne | TViWeb Tenta di rubare in chiesa: la Polizia di Stato denuncia un 26enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy