Tenta di rubare in chiesa: la Polizia di Stato denuncia un 26enne

Alle ore 9:30 di ieri, su disposizione della sala operativa, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Vicenza è intervenuta presso una parrocchia, in corso Fogazzaro. Nello specifico, la sala operativa forniva la descrizione di un uomo che aveva rubato in chiesa. Gli agenti hanno trovato un uomo proprio fuori dalla chiesa: successivamente identificato in un italiano di 27 anni, residente a Vicenza, che confermava di essere appena uscito dall’edificio sacro ed estraeva spontaneamente dalla tasca destra del giubbotto un borsello di pelle contenente diversi mazzi di chiavi.

L’uomo che ha chiamato gli agenti ha riferito loro di essersi recato all’interno della chiesa in mattinata poiché incaricato dal parroco di eseguire dei lavori di manutenzione. All’interno aveva notato, al di sotto dell’altare, un soggetto intento a rovistare, che, appena scoperto, era fuggito: era proprio l’uomo che si trovava fuori dalla chiesa. Per quanto concerne il borsello in pelle e le chiavi rinvenute nella disponibilità dell’uomo, il segnalante ha riferito agli agenti che gli oggetti erano custoditi all’interno di un cassetto di una scrivania nell’androne della parrocchia, dove vengono abitualmente riposti oggetti smarriti dai fedeli, rinvenuti in diverse occasioni e conservati in attesa che qualcuno ne rivendichi l’effettiva proprietà. Veniva, quindi, contattato telefonicamente il Parroco che riferiva di voler formalizzare denuncia. Il malvivente è stato denunciato per tentato furto all’interno di un luogo di culto.