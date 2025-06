Tensione in piazza San Marco: protesta contro le nozze di Jeff Bezos, fermati attivisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VENEZIA – Momenti di tensione nel cuore della città lagunare nella giornata di giovedì 26 giugno, quando una ventina di attivisti ha inscenato una protesta davanti alla Basilica di San Marco contro il matrimonio del miliardario Jeff Bezos. I manifestanti hanno esposto cartelli raffiguranti banconote e slogan contro il fondatore di Amazon, oltre a messaggi inneggianti alla pace a Gaza.

Due attivisti, travestiti da sposi, si sono messi in posa su un piedistallo mentre altri due hanno tentato di arrampicarsi sui pali portabandiera della piazza. Le forze dell’ordine sono intervenute bloccando i due giovani, che hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra. Sono stati portati al posto di polizia per l’identificazione.

L’azione fa parte di una serie di proteste contro le nozze miliardarie tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, giunti in laguna a bordo di un elegante motoscafo in legno lucido, accolti nel resort extralusso Aman sul Canal Grande, blindato per l’occasione.

Nel frattempo, la città si prepara al grande evento: il party di benvenuto si terrà giovedì sera in Campo della Madonna dell’Orto, mentre la cerimonia con festa annessa è prevista per venerdì 27 giugno nella cornice esclusiva della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio.

Gli attivisti, riuniti sotto gli slogan “No Space for Bezos” e “No Space for War”, promettono altre azioni a sorpresa nei prossimi giorni. Un corteo è stato annunciato per sabato 28 giugno: partirà dal piazzale della stazione ferroviaria per attraversare Strada Nova e raggiungere Campo Sant’Angelo.

Nei giorni scorsi altre iniziative di protesta avevano già preso di mira la presenza di Bezos a Venezia: Greenpeace ha fatto irruzione in Piazza San Marco e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno affisso uno striscione vicino all’hotel Danieli.

«Le proteste pacifiche a Bezos non fanno paura», ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro. «Siamo orgogliosi che abbia scelto Venezia per le sue nozze: è stato invitato da noi e crediamo che questo evento sia una vetrina mondiale per la città».

Sulla stessa linea il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato le donazioni fatte dalla coppia alla città: «Siamo passati da uno a tre milioni di euro. Mi auguro che la scintilla tra Bezos e Venezia diventi un legame duraturo. Welcome in Venice, Jeff».