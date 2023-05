Tamponamento tra mezzi: 1 ferito (FOTO)

Stamattina a Thiene alle ore 07:50 un uomo 56enne, alla guida di autofurgone stava percorrendo via Montegrappa con direzione Thiene centro. Giunto all’altezza del civico 54, per cause in corso di accertamento, ha tamponato l’autoarticolato che procedeva davanti a lui, condotto da un 42enne di Zugliano.

Ingenti danni al mezzo, ma lesioni lievi per il 56enne, che si è recato con mezzi proprio al pronto soccorso di Santorso, in codice verde.