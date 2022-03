Tabacci a Vicenza (VIDEO): “Seconda fase europea su energia e Difesa. Sostenere la resistenza Ucraina”

Il sindaco Francesco Rucco: “Sindaci e Comuni in prima fila per rispettare i tempi di presentazione dei progetti nonostante molte difficoltà”

Numerosa la presenza di autorità questa mattina al ridotto del Teatro Comunale per il convegno voluto da Comune e Provincia di Vicenza dal titolo “Next Generation, conversazione sulle regole del Pnrr per una ripartenza da territori e aziende”, che ha visto gli interventi del sindaco Francesco Rucco, del ministro alla disabilità Erika Stefani, del presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, del presidente della Camera di Commercio di Vicenza Giorgio Xoccato e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci.



Nei suoi interventi, che hanno aperto e chiuso i lavori, il sindaco e presidente della Provincia Francesco Rucco ha toccato molti punti: “È stato un convegno importante perché abbiamo affrontato il tema del Pnrr anche alla luce degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Ringrazio i relatori che sono stati presenti sia a livello istituzionale che imprenditoriale perché il rapporto con le aziende è fondamentale per il Pnrr. Abbiamo capito che dobbiamo comunque lavorare correndo per rispettare le scadenze sui bandi, che stiamo trattando in questo momento con molti progetti per il territorio, perché ci sono decine di milioni di euro a disposizione, ma dobbiamo lavorare in maniera puntuale, responsabile e virtuosa. Abbiamo anche la necessità di aiutare i Comuni più piccoli che non hanno strutture che possono supportare i sindaci e da questo punto di vista c’è la disponibilità della Provincia, tramite i consiglieri delegati e i tecnici, di dare un’assistenza per raggiungere gli obiettivi”.

“Questo incontro – ha continuato Rucco – ci ha anche aiutato a capire i cambiamenti alla luce del conflitto bellico in atto che sta incidendo in maniera molto pesante anche sulla nostra economia. Potrebbe esserci la possibilità di pensare ad un nuovo bando, ad un Next Generation 2, che permetterà di affrontare i temi della difesa militare europea e dell’autonomia energetica. Il sottosegretario Tabacci ha garantito che questo Pnrr rimane invariato ma che è possibile una nuova fase a livello europeo. Ripeto e confermo che a Vicenza stiamo facendo il nostro anche a fronte di alcune difficoltà, come la mancanza di personale e l’emergenza della gestione dei profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina”