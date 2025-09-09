Svt, servizio serale a chiamata: confermata l’estensione fino alle 2 il venerdì

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’introduzione del programma invernale delle corse di autobus, in vigore a partire da martedì 9 settembre, vede un’importante novità che è in realtà una gradita conferma: SVT ha infatti deciso di confermare il prolungamento di orario del servizio Serale a chiamata, che durante l’estate era stato prorogato in via sperimentale fino alle 2.00 (in precedenza terminava alle 23.30).

Proprio i risultati positivi della sperimentazione hanno portato l’Azienda a stabilizzare il nuovo orario: «Nelle ultime settimane – spiega il presidente Marco Sandonà – abbiamo registrato un incremento nell’utilizzo del servizio Serale a chiamata, in coincidenza con l’estensione dell’offerta il venerdì sera. Di conseguenza abbiamo voluto confermare l’iniziativa, dal momento che ha avuto un impatto positivo sull’utilizzo del trasporto pubblico locale. Questo conferma la disponibilità e la volontà di SVT di investire nel potenziamento del servizio, ove vi sia un’effettiva richiesta da parte degli utenti».

«Ringrazio SVT – commenta Cristiano Spiller, Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Vicenza – per essere riuscita ad ampliare la propria offerta venendo incontro a una reale richiesta dell’utenza. Il servizio serale non solo contribuisce a diminuire il traffico veicolare ma in questo caso garantisce anche una maggiore sicurezza sulle strade. Come amministrazione continueremo a sostenere tutte le iniziative volte a un rafforzamento del trasporto pubblico locale».

Più in dettaglio, nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) oggetto della sperimentazione nelle serate del venerdì il servizio è stato utilizzato da oltre 5.300 utenti, con una crescita del 16% rispetto alla media invernale.

Il servizio Serale a chiamata è attivo sulla rete urbana di Vicenza, con 306 fermate, dalle 20.30 alle 23.30 dalla domenica al giovedì, il venerdì notte fino alle 2.00 e il sabato notte fino alle 3.30.

È possibile prenotare una corsa tramite l’app “SVT ChiamaBus” oppure chiamando il call center dedicato al numero 0444 223113 (attivo – per questo servizio – dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 7:00 alle 20:00). La richiesta può essere fatta per una corsa in tempo reale (la corsa viene programmata entro i successivi 30 minuti), per un giorno specifico o per più giorni (per un periodo sino a 7 giorni successivi).

Per assistenza agli utenti del servizio Serale è inoltre attivo il servizio di cortesia, al numero 0444 223118, operativo negli stessi orari e giorni di attivazione del servizio.

Il tutto a beneficio di un’utenza molto ampia, dal momento che il servizio Serale a chiamata tradizionalmente viene utilizzato sia dai giovani che in questo modo possono muoversi liberamente in città, senza auto e senza dipendere dai genitori, sia da molti lavoratori che hanno un turno serale. Inoltre il servizio rappresenta anche un importante strumento di prevenzione degli incidenti stradali che tipicamente accadono di sera durante i fine settimana.

