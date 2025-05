Superstizioni dal mondo: dal martedì maledetto alle finestre delle streghe

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In Italia non si passa sotto una scala, si evita il numero 17, si butta il sale dietro la spalla sinistra se cade a tavola e, naturalmente, si tocca ferro per scacciare la sfortuna. Il martedì 17 è considerato il giorno più infausto del calendario, diversamente da altri Paesi che temono il venerdì 13. Le superstizioni sono radicate nella nostra cultura popolare, spesso tramandate da generazioni e nate in tempi in cui l’inspiegabile aveva bisogno di risposte simboliche. Ma non siamo certo gli unici a crederci. In ogni parte del mondo esistono convinzioni affascinanti, a volte bizzarre, spesso simili tra loro, che rivelano quanto l’essere umano, ovunque si trovi, cerchi di scongiurare il destino con piccoli rituali.

Spagna – Niente nozze di martedì

In Spagna vige il proverbio: “En martes, ni te cases ni te embarques”, cioè “Di martedì non sposarti e non partire”. Il martedì è considerato giorno infausto perché associato a Marte, dio romano della guerra. Secondo la tradizione, intraprendere qualcosa di importante in questo giorno attirerebbe sfortuna o conflitti. Alcuni storici sostengono che questa superstizione abbia anche basi storiche: molte sconfitte militari nel Medioevo avvennero proprio di martedì.

Francia – Il temuto venerdì 13

I francesi evitano di aprire l’ombrello in casa, non incrociano le posate a tavola e toccano ferro per scacciare la malasorte. Ma è soprattutto il venerdì 13 a seminare panico, giorno associato a eventi nefasti e alla sfortuna per eccellenza. Chi ne soffre ha addirittura una fobia riconosciuta: paraskevidekatriafobia.

Stati Uniti – Le finestre delle streghe

Nel Vermont, molte case antiche hanno strane finestre inclinate a 45° poste nel timpano. Si chiamano “witch windows” e secondo la leggenda sarebbero state costruite in questo modo per impedire alle streghe di entrare cavalcando le loro scope, che – si presumeva – potessero volare solo in linea retta.

Cina – Terrore per il numero 4

In Cina il numero 4 è evitato ovunque: niente quarto piano negli ascensori, prezzi che non finiscono in 4, perfino assente dalle targhe automobilistiche. Il motivo? Il numero si pronuncia in modo quasi identico alla parola “morte” (sì 四 e sǐ 死), e ciò lo rende un simbolo nefasto. Al contrario, l’8 è il numero della prosperità, ed è onnipresente in eventi, date e numeri di telefono fortunati.

Germania – Mai brindare con l’acqua

In Germania è considerato malaugurante brindare con l’acqua: significa augurare la morte a chi partecipa al brindisi. Questa superstizione affonda le radici nella mitologia greca, dove i defunti bevevano l’acqua del fiume Lete per dimenticare la loro vita terrena. Brindare con l’acqua simboleggiava dunque l’aldilà.