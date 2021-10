Studentessa vicentina aggredita da compagne fuori dalla scuola: sporge denuncia ai carabinieri

Una ragazzina di 15 anni studentessa dell’Ipsia Garbin ha sporto denuncia ai carabinieri contro altre studentesse. La giovane è stata aggredita brutalmente lunedì alle 16 nel campus vicino al Faber Box e la scena è stata ripresa dagli smartphone di altri ragazzi. Un gruppo di ragazze più vecchie di lei l’ha spintonata ed afferrata per i capelli fino a farla cadere e si è evitato il peggio perché altri studenti sono intervenuti per separarle. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza (pagina di Schio). La giovane, contusa è stata accompagnata a casa.