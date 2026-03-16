StrAVicenza chiude il Vicenza Running Festival: Selvarolo e Mattagliano i vincitori

Ad Angella, Cogliati e Maran la 65K di Ultrabericus Trail

La pioggia non ha decisamente fermato i 6.200 runner in corsa, da Piazza Castello a Piazza dei Signori, per la 24esima StrAVicenza, la storica 10k nella Città del Palladio, organizzata dalla ASD Atletica Vicentina, e appuntamento conclusivo della seconda edizione del Vicenza Running Festival.

Record di partecipanti nella gara competitiva, omologata FIDAL e Trofeo Banca delle Terre Venete, con circa 1200 atleti al via. A dominare, al maschile, Pasquale Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre, 28:36), seguito, per l’intero tracciato, dalla giovane promessa Amorin Gerbeti (Atletica Casone Noceto, 28:57), mentre terzo posto a Mihail Sirbu (Atletica Vomano, 29:21). Tra le donne, nell’avvincente sfida al vertice ha avuto la meglio Joyce Mattagliano (Atletica Brugnera Pn Friulintagli, 32:30) su Linda Palumbo (U.S. Quercia Dao Conad, 34:47), con Adele Roatta (Atletica Bracco, 35:22) a chiudere il podio, in rimonta dal 6° km. StrAVicenza, gemellata con Marathon du Lac e Maxi Race d’Annecy, ha fatto scendere in campo anche famiglie e studenti in rappresentanza di 10 scuole del territorio, tra elementari, medie e superiori, sui 10K e 5K dedicati.

“Nonostante la pioggia, che poi si è fermata, si respirava bene – racconta Mattagliano – Molto soddisfatta del mio personale, migliorato di un minuto e mezzo. Il percorso è stato vario, non si sentiva la distanza tra una curva e l’altra, solo un tratto un po’ fangoso nel parco. I 10K non sono la mia distanza ma sapevo di stare bene, come dimostrato ai Campionati Italiani Indoor”.

“A novembre causa infortunio non ho potuto correre la Maratona di New York – commenta Selvarolo – Dopo cinque mesi di stop avevo bisogno di riattaccare il pettorale, capire le mie condizioni e riprovare le emozioni della competizione. Non pensavo di stare così bene. Ora programmerò il lavoro mirando ovviamente agli Europei in agosto”.

“Un’edizione al di sopra delle aspettative per gli straordinari numeri raggiunti nei 9 giorni di eventi, come quelli triplicati nella staffetta delle aziende – dichiara Gabriele Viale, Event Manager del Vicenza Running Festival – La forza della kermesse è legata alle 17 associazioni in rete, encomiabili nel condividere il progetto e far propria la mission, offrendo un contributo fondamentale per la riuscita del Festival. Cresceremo ancora nel 2027 con una grande novità: il ritorno della Mezza Maratona”.

ULTRABERICUS TRAIL: LA GARA DEI RECORD DI ANGELLA, COGLIATI E MARAN

Edizione dei record in casa Ultrabericus Trail sia per i 2mila partenti, sia per il nuovo record nella prova Integrale (65 km, 2.500 mD+) messo a segno, con un pari merito, da Diego Angella e Gionata Cogliati con il tempo di 5:26:59. A completare la terna Riccardo Montani. Al femminile poker sul percorso per Veronica Maran, davanti a Denise Zacco e Giulia Bruttomesso. Nella Marathon (43 km, 1.500 mD+) vittoria per Enrico Gheno e Sofiia Porokhnavets, mentre nella Urban (21 km, 700 mD+) successo per Mattia Tanara e Cecilia Basso. Nella staffetta Twin (34 km 1.500 mD+ + 31 km 1.000 mD+) miglior tempo per la coppia Alice Testini e Danilo Brambilla. Importante boost di livello nella distanza Urban con i selezionati azzurri Francesco Puppi e Daniel Pattis, a Vicenza per il ritiro della Nazionale, che ha coinvolto anche Basso, Testini e Brambilla, in vista degli Europei di Corsa in Montagna e Trail, a giugno in Slovenia. Nonostante qualche goccia di pioggia, quello sui Colli Berici è stato il meteo più congeniale alle prestazioni. La Urban è stata aperta dai 6 equipaggi che, a bordo di joelette e k-bike, hanno accompagnato partecipanti con disabilità per vivere le emozioni della giornata.

70 ANNI DI ATLETICA SUL CAMPO PERRARO

Se Vicenza è città di riferimento per l’atletica leggera, grande merito lo deve anche al suo Campo Scuola, intitolato a Guido Perraro, che ne fu primo Direttore. Il 2 maggio ricorreranno i 70 anni dalla sua inaugurazione: proprio a questo anniversario è stata dedicata la seconda edizione del Festival e il libro Un Campo, Una Città, Una Provincia – 1956-2026 Quante storie sul campo di atletica “Guido Perraro”, scritto dall’Ing. Bruno Cerin, Presidente Onorario di AV. La struttura è stata e continua ad essere luogo simbolo di incontri, talvolta di ‘scontri’ ma sempre nel rispetto delle regole sportive, accogliendo persone dall’intera provincia, sviluppando un terreno fertile di confronto, tra sogni e traguardi. Creando un ponte tra passato e presente, il libro è un omaggio all’atletica come dimensione in cui testare limiti e disciplina. A condurre la presentazione del volume, il giornalista Franco Bragagna, che ha raccontato la vita al campo attraverso le testimonianze di “suoi” atleti del passato.

500 DONNE IN CORSA IN RICORDO DI ANNA ZILIO

Sono state le 500 runner di SheUltra Italy Vicenza in Rosa ad aprire Il Festival, in un’emozionante anteprima della Giornata Internazionale della Donna. Da Piazza dei Signori è partita la 16K (competitiva e non) su terreno misto collinare, frutto della sinergia tra Vicenza Marathon, Vicenza Runners e AFV Beltrame, nel ricordo di Anna Zilio, maratoneta scomparsa lo scorso anno. Ad accompagnare la scia di podiste, le 150 camminatrici di Vicenza in Rosa City Tour, passeggiata di 4,5K tra i parchi con Soroptimist Club Vicenza. La sfida competitiva ha visto salire sul gradino più alto del podio Veronica Maran (Skyrunners Le Vigne Vicenza, 1h:07:25), seguita da Annarita Scalzotto (PWT Italia, 1h:08:10) e Barbara Regaiolli (ASD Team KM Sport, 01:10:53). Nel talk Storie di donne storie di sport – Oltre il traguardo: il coraggio delle atlete tra sport e rinascita di IdeeInArte una riflessione sul valore del corpo come luogo di cura e rinascita anche grazie all’attività fisica.

SCUOLA, FAMIGLIA E CULTURA SPORTIVA

Sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico UAT Vicenza, coordinato da Daniele Basso, tre importanti momenti sono stati riservati al mondo della scuola. Il Parco Querini è stato animato dalla finale studentesca provinciale di corsa orientamento, gestita dal Vicenza Orienteering Team, con la partecipazione di 300 studenti da 20 scuole. Vicenza che corre ha fatto, invece, gareggiare al Parco della Pace 800 studenti delle scuole medie e superiori suddivisi in team. Il Comitato Provinciale UISP Vicenza ha curato gli incontri Lunch walk e Da Parco a Parco per apprezzare le bellezze cittadine a ritmo lento, mentre Soroptimist Club Vicenza ha guidato In cammino con il passeggino con la presenza di 30 mamme insieme ai propri piccoli. Al Cinema Odeon si sono tenuti il convegno “Sport e inclusività: esperienze, metodi e progetti” di Special Olympics Veneto, realtà impegnata nel rendere inclusive le gare del Festival, e la proiezione del cortometraggio di Filippo Caone Lorenzo Barutta “Sulla linea rossa”,che dà voce a coloro che impiegano tempo ed energie alla preparazione della 50 miglia Trans d’Havet.

SFIDE ADRENALINICHE

La corsa campestre è sbarcata per la prima volta al Parco della Pace con i 700 atleti del 3° Gran Premio CSI Città di Vicenza – Memorial Fulvio Costa, coordinato da Amici dell’Atletica Vicenza, che ha assegnato i titoli provinciali di disciplina. Cento orientisti hanno ‘navigato’ con mappa e bussola nella tappa di Campionato Orienteering CSI con il supporto di ARCES OK. Ai Portici di Monte Berico, invece, è andata in scena Monte Berico on fire, cronoscalata in notturna di 700 m, organizzata da Amici dell’Atletica e GSA Vicenza, sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano. Oltre 50 runner si sono messi alla prova in questa sfida adrenalinica: Enrico Brazzale (US Summano ASD, 2:17) e Martina Baldo (Amici Dell’Atletica Vicenza A.S., 2:48) hanno bissato la vittoria dello scorso anno. Insieme alle categorie, sono stati premiati il record dello junior Simone Vallortigara (CSI Atletica Colli Berici ASD, 2:08) e, al femminile, quello della Baldo.

BEN 53 TEAM PROTAGONISTI DELLA STAFFETTA AZIENDALE

Sono stati 53 i team che hanno sprigionato tutta la loro energia nella Staffetta delle Aziende. Più di 500 i partecipanti in rappresentanza di 42 aziende, suddivisi in squadre di 10 membri, ciascuno dei quali in corsa lungo un loop di 1 km, con passaggio di testimone in Piazza dei Signori. Nella categoria competitiva, per il secondo anno, AFV Beltrame (40:03) si è imposta su Brazzale SpA (44:27), seguite da Amcor Flexibles Italia Srl (47:04). Una giuria ha, inoltre, assegnato premi a VIAcqua, azienda con il maggior numero di team iscritti, Kriteria Investigazioni, team più folkloristico, VIAcqua e Atelier Stimamiglio, con la maggiore presenza femminile.

TRAINING, CONTEST E ALLENAMENTI

CorrixVicenza, training solidale di Atletica Vicentina che dal 2016 unisce running, camminata e solidarietà, ha festeggiato il suo 400° appuntamento. Nell’ambito della manifestazione la sessione è stata doppia con 350 runner: insieme al consueto ritrovo serale, si è svolta la corsa/camminata all’alba ‘6 alle 6’. Dalla sua nascita l’iniziativa ha raccolto un totale di 50mila euro in favore della Fondazione San Bortolo. Per celebrare la 17ª edizione, invece, DLF Corriretrone ha proposto una suggestiva versione, Corriretrone in Notturna, 8 e 12 km a passo libero con ulteriori 350 iscritti. Il serpentone di luci è partito dal Parco Retrone per snodarsi fino alle pendici dei colli vicentini, anticipazione della festa per i 18 anni.

Nel contest a squadre di Nordic Walking Style di GSA Vicenza più di 50 atleti hanno affrontato il format, in cui a fare la differenza non è il cronometro, ma la tecnica di camminata, la coordinazione e lo stile. L’esplorazione della città è passata anche attraverso i trekking urbani sugli itinerari storico-culturali del CAI Vicenza, mentre Spartan Vicenza ha proposto Deadly Dozen DFT, mix di corsa ed esercizi funzionali con attrezzi. Sold-out per la Community Run di iRun, che ha portato circa 300 runner a correre insieme, senza alcuna classifica, nel contesto dell’Expo Run al Parco della Pace.

L’organizzazione del Vicenza Running Festival, con main sponsor Banca delle Terre Venete e coordinamento di Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e PWT Italia, vede la collaborazione di AFV Beltrame ASD, Amici dell’Atletica Vicenza ASD, ARCES OK, CAI Vicenza, DLF Corriretrone ASD, CSI Vicenza, Gruppo Sportivo Alpini Vicenza, IdeeInArte, Soroptimist Club Vicenza, Spartan Vicenza ASD, Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, UISP Comitato Provinciale Vicenza, Vicenza Marathon, Vicenza Orienteering Team, Vicenza Runners, con i patrocini di Sport e Salute, Special Olympics Veneto, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Vicenza, Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili (sede Vicenza), Confindustria Vicenza e Confartigianato Vicenza.