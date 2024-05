Strage di Santo Stefano di Cadore, la difesa chiederà l’assoluzione di Angelika Hutter

Per Angelika Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio scorso fece una strage con l’auto a Santo Stefano di Cadore investendo e uccidendo sul marciapiede Mattia Antoniello, bimbo di due anni, il papà Marco e la nonna Maria Grazia Zuin, verrà chiesta l’assoluzione per infermità mentale.Hutter, a bordo di un’Audi scura, aveva parlato inizialmente di un guasto tecnico ma nessuno le ha mai creduto. Recentemente, i periti del giudice l’hanno definita “socialmente pericolosa” e affetta da un “vizio parziale di mente” ma potrà partecipare al processo. L’udienza preliminare in Tribunale a Belluno si svolgerà il 21 giugno. L’avvocato di Hutter ha già anticipato che chiederà l’assoluzione per infermità mentale.