Strada Ezzelina chiusa per 4 giorni: previsti lavori causa frana

Durerà per 4 giorni, da martedì 21 febbraio a venerdì 24 febbraio, la sospensione della circolazione stradale su un tratto della SP 57 “Ezzelina”. Gli interventi riguardano «disgaggio, bonifica del

versante, movimento terre e rocce con mezzi d’opera e rafforzamenti corticali a seguito di frana del versante di monte». Il tratto interessato dai lavori va dal km 9+810, in corrispondenza di via Col Molin esclusa, al km 9+900 circa, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria con le SS.PP. 74 e 148 esclusa, all’interno del centro abitato, in comune di Romano d’Ezzelino.

I veicoli provenienti dal centro abitato di San Giacomo in direzione Romano centro capoluogo, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria con via Col Roigo e via Molinetto dovranno svoltare lungo quest’ultima, proseguendo fino all’intersezione con la S.P. 148 Cadorna. Qui svolteranno a destra fino a raggiungere la rotatoria che interseca le provinciali 74 e 57, svoltando verso la propria destinazione. Il percorso inverso sarà invece per la direzione opposta. La sospensione della circolazione stradale nel tratto interessato dai lavori sarà in vigore 24 ore su 24.