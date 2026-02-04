“Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare” debutta al Castello di Thiene

La pluripremiata compagnia leonicena L’Archibugio ha scelto il Castello di Thiene per debuttare con una delle sue quattro nuove produzioni previste nel 2026: “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”, per la regia di Giovanni Florio, è uno spettacolo dedicato al sentimento fondante delle nostre esistenze raccontato fondendo abilmente ben quattro capolavori shakespeariani e dunque “Otello”, “Il mercante di Venezia”, “La bisbetica domata” e “Romeo e Giulietta”; l’ambiziosa operazione artistica, avvalendosi della modalità “site specific”, offre al pubblico una visita immersiva nelle stanze più misteriose e affascinanti del castello Quattrocentesco. L’evento itinerante si terrà domenica 15 febbraio in ben cinque repliche – ore 15, 16:30, 18, 19:30 e 21 – nelle suggestive sale del Castello di Thiene in Corso Giuseppe Garibaldi 2 a Thiene, provincia di Vicenza, luogo carico di storia e fascino che nel 2004 è stato teatro per alcune riprese di un’altra trasposizione cinematografica shakespeariana, “Il mercante di Venezia”, con protagonisti Al Pacino e Jeremy Irons.

“Si consolida sempre più la collaborazione con la direzione artistica del Castello di Thiene – sottolinea Florio, in veste di regista – nel giorno seguente alla festa degli innamorati offriremo al pubblico un appassionato medley di scene iconiche che hanno l’amore per soggetto in una coinvolgente forma immersiva: prenderemo per mano gli spettatori accompagnandoli in un’altra epoca, quella di Shakespeare e delle ville venete. Questa è, a ben guardare, l’origine de L’Archibugio, compagnia fondata nel 2009 ma che, fino al 2012, non si è mai esibita sui palcoscenici dei teatri tradizionali, preferendogli luoghi intrisi di storia come ville, castelli e giardini di conturbante bellezza”.

“Il lavoro sviluppato con la compagnia L’Archibugio si inserisce nel percorso culturale del Castello – evidenzia Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – il teatro site specific mette in relazione testi e architettura, atmosfera e racconto, e permette al pubblico di attraversare le sale in modo nuovo. E poi c’è Shakespeare, che al Veneto ha affidato alcune delle sue storie più intense: un Veneto immaginato che, in occasione di San Valentino, torna a prendere forma nelle stanze del Castello di Thiene con un progetto pensato in modo rispettoso e coerente con l’identità del luogo”.

Biglietto intero euro 18, ridotto euro 10 (dai 12 a 18 anni) acquistabile al link https://www.castellodithiene.com/it/eventi/storie-damore-nel-veneto-di-shakespeare

Necessario presentarsi alla location 15 minuti prima dell’inizio dell’orario prescelto.

Per informazioni e prenotazioni

info@castellodithiene.com

www.castellodithiene.com