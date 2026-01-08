POLITICASTREET TG
STOP ALLA FOLLIA GREEN: BATTAGLIA DI ELENA DONAZZAN PER SALVARE L’AUTOMOTIVE VENETO (ed europeo)

Laura Campagnolo
L’industria automobilistica si trova oggi a un bivio storico e il 2026 rappresenta l’ultima chiamata per evitare un disastro economico senza precedenti. L’Europarlamentare di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan, sta portando nei territori il grido d’allarme di un comparto che rappresenta uno dei cardini dell’economia veneta, oggi seriamente minacciato da scelte ideologiche che rischiano di mandare al macero decenni di eccellenza e know-how produttivo. Grazie a una ferma controffensiva in Commissione Industria e alla strategia di alleanze internazionali promossa dal Governo, si iniziano finalmente a scorgere i primi segnali di un cambio di rotta necessario. La sfida è smantellare il dogma del “solo elettrico” a favore di una reale neutralità tecnologica: non si tratta di negare la transizione, ma di passare dal cieco divieto dei motori endotermici a una strategia pragmatica che abbatta l’inquinamento senza uccidere le nostre imprese. Il tempo delle decisioni è adesso: difendere il motore tradizionale significa proteggere il lavoro, la ricerca e il futuro di migliaia di famiglie venete contro quello che è stato giustamente definito un suicidio industriale assistito.

