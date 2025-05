Stazione di Vicenza, inaugurata la nuova velostazione: investimenti per 50 milioni da Rfi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stata inaugurata questa mattina all’interno del fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria la nuova velostazione realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), parte di un più ampio piano di riqualificazione che nei prossimi anni trasformerà radicalmente l’intero scalo ferroviario con un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro.

Alla cerimonia erano presenti, per il Comune di Vicenza, il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller e il consigliere delegato all’alta velocità Angelo Tonello. Per Rfi è intervenuto l’architetto Antonello Martino, responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni-Direzione Stazioni, insieme al suo staff tecnico.

«Abbiamo fortemente voluto questo cambio di passo per la stazione di Vicenza – ha dichiarato il sindaco Possamai – e i primi risultati cominciano a concretizzarsi. Dopo le tre nuove sale d’attesa, ora arriva la velostazione interna, che consente di lasciare in sicurezza la bicicletta prima di accedere ai binari. Ma soprattutto, oggi Rfi ha annunciato un investimento da 50 milioni per una trasformazione profonda della stazione, che sarà più moderna, sicura e connessa con il centro storico. Abbiamo chiesto anche un nuovo sottopasso viario per separare in modo definitivo i flussi di veicoli, pedoni e ciclisti davanti alla stazione».

La nuova velostazione, dotata di rastrelliere su due piani per un totale di 104 posti bici, è accessibile tramite app e si inserisce in un progetto volto a favorire l’intermodalità bici-treno, promuovendo una mobilità più sostenibile. Rfi ha anche annunciato la prossima apertura di una seconda velostazione, sempre con rastrelliere a due piani, ciclofficina e 100 posti bici, attesa entro i prossimi mesi.

Nel frattempo verrà disattivata l’attuale velostazione esterna, situata nel parcheggio adiacente alla stazione, entro metà giugno.

Oltre agli interventi dedicati alla mobilità dolce, Rfi ha riqualificato tre nuove sale d’attesa per un totale di 50 posti, una delle quali attrezzata con postazioni di lavoro. Le sale, completamente vetrate, affacciano sulle aree di maggior transito e sono decorate con grandi serigrafie ispirate al Teatro Olimpico e alla Basilica Palladiana, simboli del patrimonio palladiano vicentino.

In programma anche il ripristino dell’orologio storico sulla facciata del fabbricato viaggiatori e, nella seconda fase dell’intervento, l’adeguamento sismico, la riqualificazione impiantistica e architettonica dell’edificio e il restauro delle facciate, per valorizzarne le qualità storiche e restituirgli l’aspetto originario.

All’interno del più ampio progetto dell’Alta Velocità/Alta Capacità Verona–Padova, verrà realizzato un nuovo accesso pedonale dal futuro parcheggio sotterraneo a un sottopasso pedonale che attraverserà i binari, migliorando ulteriormente la fruibilità dell’hub ferroviario.

Infine, entro ottobre sarà completato l’Infopoint nella stazione di Vicenza, dedicato all’aggiornamento dei cittadini sull’avanzamento del progetto AV/AC: l’apertura è prevista per l’autunno.