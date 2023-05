Spiagge: confermate le 9 bandiere blu per il Veneto, ecco quali sono

“Nove bandiere blu e ancora nove conferme per le spiagge del Veneto. Questi vessilli sono la conferma della forza dell’offerta turistica nei 120 chilometri di litorale, che nel 2022 hanno raggiunto numeri positivi dopo i due anni di pandemia e restrizioni. Un plauso a tutti gli operatori turistici, alle amministrazioni locali, alle comunità, che con le loro attività sono riusciti a confermare il lavoro realizzato sul fronte della salvaguardia dell’ambiente, valorizzando un contesto delicato come quello marino, che è il principale elemento di attrazione della vacanza al mare. Grazie per aver nuovamente contribuito a questo traguardo raggiunto dalle spiagge di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle”.

Così l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, annuncia il riconoscimento della Bandiera Blu a nove spiagge venete, sui 226 comuni rivieraschi italiani, che hanno ottenuto quest’anno l’importante riconoscimento assegnato dalla FEE Italia, la Fondazione per l’Educazione Ambientale.

“Passare l’esame della Fee, la Foundation for Environmental Education, ha un significato importante in quanto dimostra non solo l’attenzione nei confronti della sostenibilità, ma prova anche che siamo capaci di mettere a terra azioni concrete per la salvaguardia delle nostre spiagge, così come viene richiesto a livello internazionale – prosegue l’Assessore -. Spiagge e concessioni sulle quali, però, pesa un futuro ancora incerto, ma che vede tutti impegnati affinché prevalga il buonsenso e vengano riconosciuti gli investimenti fatti negli anni da migliaia di famiglie e di imprese balneari”