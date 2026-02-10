Specie aliene e biodiversità europea: lo studio del Museo Zannato



Le specie aliene invasive rappresentano oggi una delle principali minacce alla

biodiversità italiana e europea, ma la loro reale incidenza sugli ecosistemi è spesso

difficile da misurare con dati quantitativi e su larga scala. Un nuovo studio scientifico

coordinato dal Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Montecchio

Maggiore (Vicenza) che ha messo insieme collezioni, reperti e citizen-science, offre ora

un primo modello per valutare questi impatti, utilizzando alcune specie di mantidi

aliene del genere Hierodula, recentemente introdotte dall’Asia, come veri e propri

bioindicatori dei processi di invasione biologica in atto.

La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Journal of Orthoptera Research, avviata

con una collaborazione tra il Museo Zannato e l’Università degli studi di Padova, integra

sperimentazione di laboratorio, analisi comportamentali, modellazione ecologica e oltre

2.300 segnalazioni raccolte tramite citizen-science da cittadini e appassionati da

ogni parte dell’Italia. Il lavoro dimostra come una specie aliena, una volta stabilizzata,

possa rapidamente raggiungere elevate densità, interferire con la biologia delle

specie autoctone, alterare le reti trofiche e incidere su servizi ecosistemici chiave. Lo

studio ha infatti evidenziato come questi predatori asiatici abbiano una prolificità quasi

doppia (165%) rispetto alla nostrana Mantis religiosa e si nutrano principalmente di insetti

impollinatori (58% delle predazioni registrate).