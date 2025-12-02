Spaccio tra minorenni: 2 nei guai

Mercoledì 26 novembre alle ore 15:00 circa una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino ha visto, nei pressi di zona segnalata dall’Amministrazione comunale quale luogo di ritrovo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, di un ragazzo fermo a lato della carreggiata, che si atteggiava con una ingiustificata agitazione guardando continuamente il telefono cellulare. Dopo pochi minuti lo stesso è stato avvicinato da un altro giovane, uscito da una casa vicina e che, con fare fulmineo, gli consegnava un involucro ricevendo in cambio delle banconote. Gli agenti sono intervenuti subito.

Alla vista degli agenti che si avvicinavano il ragazzo che aveva ricevuto il denaro buttava a terra le banconote appena ricevute mentre l’altro, che teneva ancora in mano l’involucro, non poteva far alto che consegnarlo agli agenti che verificavano trattarsi di hashish. Entrambi i ragazzi, minorenni, sono stati identificati e la successiva attività di Polizia Giudiziaria e la perquisizione eseguita a casa del ragazzo che aveva consegnato lo stupefacente, permetteva di rinvenire altri 160 grammi circa di hashish nonchè un bilancino, della pellicola trasparente e dei colteli, verosimilmente utilizzati per il confezionamento ed il porzionamento delle dosi di stupefacente da vendere poi al dettagli e denaro contante verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Lo spacciatore è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per la cessione della sostanza stupefacente nonchè per la detenzione ai fini spaccio mentre l’altro ragazzo, definite le formalità di rito a suo carico e segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Vicenza, veniva affidato ai genitori.