Spaccate alle auto in città: espulso pregiudicato

Da alcune settimane era ricercato in quanto sospettato di essere l’autore delle “spaccate” ai finestrini delle automobili parcheggiate nel quartiere Laghetto, in zona San Bortolo ed in altre zone della Città. Da mesi il tunisino attendeva il calare della notte e, dopo aver infranto il vetro delle auto in sosta, prelevava tutto quello che reperiva all’interno dell’abitacolo.

Nella nottata di ieri, dopo che le “Volanti” lo avevano fermato in Città, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (GORIZIA) tale T. M.,un 45enne di nazionalità tunisina in passato già detenuto per gravi reati presso la Casa Circondariale di Vicenza.

L’individuo, noto alle Forze dell’Ordine per essere stato più volte denunciato ed arrestato, con a proprio carico precedenti penali e con alle spalle un passato di minacce e atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge, per i quali aveva scontato una pena detentiva in carcere, verrà prossimamente imbarcato su un volo aereo per il Paese d’origine .

L’uomo, in passato, era già stato destinatario anche della Misura di Prevenzione Personale del FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO con DIVIETO DI RITORNO PER 3 ANNI NEL COMUNE DI VICENZA , emesso nei suoi confronti dal Questore.

Ieri pomeriggio, il soggetto veniva notato da una signora in Campo Marzo a bordo di una bicicletta che le era stata rubata qualche ora prima; immediatamente, quindi, la signora derubata segnalava l’accaduto alla Centrale Operativa della Questura, che provvedeva ad inviare sul posto una Pattuglia della Squadra “Volanti”.

Gli Agenti intervenuti individuavano subito il soggetto, e provvedevano quindi a fermarlo e ad identificarlo. Dopo aver appurato che si trattava del sospetto ricercato, lo conducevano presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per i successivi adempimenti di legge.