Sovizzo per l’ambiente: arriva “Puliamo il Mondo” e la giornata ecologica diventa un progetto di rigenerazione sociale

Sovizzo, 17 settembre 2025 – Non solo pulizia del territorio, ma anche un messaggio forte di educazione civica, inclusione e responsabilità collettiva. Anche quest’anno Sovizzo aderisce al progetto Puliamo il Mondo, iniziativa promossa in collaborazione con Legambiente Ovest Vicentino e con il supporto di Plasticfree, che torna nel 2025 in una veste rinnovata e potenziata.

Appuntamento in programma il 20 settembre: il focus sarà naturalmente la Giornata Ecologica, che chiamerà a raccolta associazioni, famiglie e semplici cittadini interessati a fare la propria parte per ripulire parchi, strade e aree verdi del territorio comunale. Il ritrovo è in programma dalle 14.30 al parco del Palazzetto dello Sport di via Roma. Ai volontari verranno distribuite attrezzature e sacchetti per raccogliere i rifiuti già differenziandoli durante il percorso.

La giornata avrà però anche una valenza di carattere simbolico e sociale, mettendo insieme per la prima volta anche associazioni, volontari, scuole e realtà solidali per un obiettivo più ampio: “ripulire” non solo i parchi e le strade, ma anche il modo in cui viviamo la comunità, liberandola da barriere, intolleranze e disuguaglianze.

Tra i partecipanti, confermata anche Casa Betania, realtà del CEIS Vicenza attiva a Sovizzo dal 1996, che ospita una quindicina di persone in percorso di reinserimento sociale. Gli ospiti si prendono già cura del territorio con piccole attività di manutenzione e pulizia; per l’occasione saranno affiancati anche da molte altre espressioni eccellenti del territorio: i Gruppi Alpini di Sovizzo e Tavernelle, il gruppo Scout e i volontari di Legambiente Ovest Vicentino.

«Questa giornata – spiega Veronica Scapin, assessore all’Ambiente del Comune di Sovizzo – vuole lanciare un messaggio che va oltre la raccolta dei rifiuti. È un invito a prenderci cura del nostro paese e della nostra comunità, perché ciò che è di tutti è anche di ognuno di noi. Vogliamo educare soprattutto i più giovani a capire che i gesti quotidiani, anche apparentemente piccoli, fanno la differenza per il futuro di tutti. Negli anni, la cultura del rifiuto è cambiata. Se un tempo si trovavano ingombranti e rifiuti elettronici abbandonati, oggi sono diminuiti. Tuttavia, restano criticità legate all’inciviltà quotidiana: sacchetti di indifferenziata lasciati per strada, rifiuti non differenziati correttamente e troppi mozziconi di sigaretta gettati a terra».

Accanto al valore educativo, emerge anche l’urgenza ambientale: ridurre i rifiuti è una sfida che riguarda tutti. Le discariche non possono più reggere i volumi attuali e diventa indispensabile produrre meno scarti e differenziare meglio.

«Ogni sacchetto raccolto e differenziato durante la giornata è un segno concreto di responsabilità – sottolinea Mauro Gobbi, vicepresidente Legambiente Ovest Vicentino – ma il vero obiettivo è che la gente impari a non produrre quel rifiuto. Ognuno di noi deve fare la propria parte: meno sprechi, più riciclo, più rispetto. Solo così potremo lasciare ai nostri figli un ambiente vivibile».

La giornata si concluderà alle ore 18.00 con l’inaugurazione delle due nuove “Panchine viola della gentilezza”, realizzate lungo il percorso ciclopedonale “Antonio Cremon” dai volontari di Casa Betania, che hanno provveduto anche al ripristino di una terza panchina nello stesso viale. Una conclusione che mira a rafforzare il senso di comunità, l’educazione civica e la responsabilità collettiva.

«Casa Betania – racconta Mauro Girardi, educatore della comunità – è nata quasi trent’anni fa e da allora i nostri ospiti collaborano con il Comune in attività di manutenzione e cura del verde. Questo li aiuta a sentirsi parte della società e a dare un contributo concreto. Partecipare alla Giornata Ecologica è per loro un modo di dire: anche noi ci siamo, anche noi possiamo rendere Sovizzo più pulita e più accogliente».

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato e rimodulato a nuova data.