Sorrentino vs Bulgarini D’Elci

Dopo l’uscita di Jacopo Bulgarini D’Elci in cui annuncia diffida legale a Rucco, arriva la replica di Valerio Sorrentino:

“Diffidare il candidato avversario perché qualcuno ricorda che sei stato vicesindaco, candidato sindaco alle primarie e oggi consulente del candidato sindaco sarebbe come dire che esiste il reato di memoria!

Ho letto con stupore oggi sui giornali della diffida che avrebbe minacciato Jacopo Bulgarini d’elci nei confronti di Francesco Rucco e praticamente di tutti quelli che lo sostengono, me incluso e mi sono detto che forse avevo letto male.

Perché la minaccia di diffida era prima di tutto una specie di pacchetto famiglia rivolta a una moltitudine imprecisata di persone, cosa davvero anomala anche sul piano formale. Ma soprattutto la diffida contiene in sé già la sua confutazione.

Dire che l’ex vicesindaco Bulgarini D’ Elci non fosse candidato nel 2018, è una cosa astrusa : Era un omonimo che gli somigliava anche fisicamente quello che si candido ‘ sindaco nel 2018 proprio contro Possamai quando vinse poi Otello Dalla Rosa? Evidentemente lo ha rimosso dalla memoria, ma che i Vicentini lo ricordino non è un reato, perché la memoria non è un reato. Come non è un reato aver fatto il vicesindaco di quella giunta Variati di cui Possamai era capogruppo del Pd e anche in questo caso magari lui preferisce non ricordarlo ma che i Vicentino lo ricordino non è un reato di memoria.

Che senso ha la diffida a parlare del suo ruolo professionale o amicale vicino al candidato sindaco del Pd Possamai già capogruppo del Pd quando lui era vicesindaco.?

E’ lui stesso difatti a scrivere che lo sta aiutando con i suoi consigli professionali, visto che tutti gli riconoscono universalmente una grande professionalità nella politica anche per la sua proficua esperienza amministrativa e professionale nei 10 anni a guida Pd di Vicenza.

E quindi perché dirlo sarebbe un reato se lui stesso lo scrive? A meno che non voglia denunciare anche se stesso!

Insomma caro Jacopo” – conclude Sorrentino – “citando qualcuno che governava e guidava il Pd per un certo periodo durante le amministrazioni Variati-Bulgarini-Possamai,

“Stai sereno Jacopo”.