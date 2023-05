Rucco: “La raccolta rifiuti dovrà restare in house”

“Nel 2025 andrà in scadenza l’affidamento del servizio da parte del comune di Vicenza a Valore ambiente, la nostra società del gruppo AGSM-AIM che gestisce la raccolta dei rifiuti” – dichiara il sindaco Francesco Rucco – “ e il Consiglio di Bacino ha iniziato, da oramai 2 anni, un percorso per allineare le varie scadenze degli affidamenti dei gestori pubblici della provincia (chi al 2023, chi al 2025 e chi al 2030) per far sì che entro la data più lontana si possa costituire un consorzio tra le diverse società pubbliche che diventerà il gestore unico così come richiesto dalla Regione Veneto;

è chiaro che il Consiglio di Bacino avrà il compito di individuare il percorso per far sì che gli attuali

affidamenti in scadenza vengano prolungati al 2030, e sarà mio preciso impegno” – continua Rucco – “ sollecitare l’Assemblea di Bacino a prevedere l’affidamento in house quale strumento per preservare le gestioni delle società pubbliche della provincia a salvaguardia del patrimonio umano e di conoscenze che i gestori pubblici rappresentano; a partire da Vicenza che altrimenti andrebbe in scadenza l’anno prossimo. Questa priorità dovrà essere ai primi punti nell’agenda della prossima Amministrazione, a tutela dei lavoratori di Valore Ambiente, della qualità del servizio e della nostra storia”.