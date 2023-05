Possamai presenta “300 piccole cose per i primi 100 giorni”

“Uno dei temi ricorrenti di questa campagna è stato quello delle ‘piccole e grandi cose’. Cioè l’idea che non ci sia problema troppo piccolo da non meritare la nostra attenzione, né sfida troppo grande da non poter essere affrontata. Abbiamo dedicato due mesi e mezzo, settimana per settimana, a illustrare le nostre idee innovative per costruire quel futuro ambizioso che Vicenza merita, su temi complessi come la sicurezza, l’ambiente, il sociale, la mobilità. Oggi chiudiamo, non per caso, dedicando la nostra ultima proposta programmatica alle piccole cose, ai problemi apparentemente minori e che però possono fare la differenza tra soddisfazione e insoddisfazione, e che spesso richiedono solo buona volontà e modeste spese per essere affrontati. Abbiamo chiamato questa proposta ‘300 piccole cose per i primi 100 giorni’, e raccoglie il frutto delle centinaia di incontri e delle decine di passeggiate e sopralluoghi che abbiamo fatto in questi mesi”.

Così Giacomo Possamai presenta, nell’ultima conferenza stampa programmatica, un elenco di piccoli interventi pensati per offrire risposte concrete a tante diffuse necessità dei quartieri. Sono per l’esattezza 301 gli interventi pensati a partire dalle segnalazioni raccolte tra i cittadini, e coprono tutti i quartieri della città. Gli interventi sono anche stati georeferenziati e inseriti in una mappa navigabile della città di Vicenza. Nei primi 100 giorni alcuni verranno affrontati e risolti, altri – più complessi – verranno comunque impostati e avviati, con l’impegno ad arrivare al risultato nel primo anno.

Si va dalle classiche buche da sistemare al rifacimento di segnaletica verticale e orizzontale, dalla manutenzione del verde all’inserimento di cestini per la raccolta differenziata, dalla cura delle caditoie ai piccoli interventi di ripristino delle asfaltature, passando per la messa in sicurezza di marciapiedi e scalini, il potenziamento dell’illuminazione, il miglioramento della sicurezza stradale o di attraversamento. Aree ecologiche da sistemare, edifici che avrebbero bisogno di una mano di pittura, modesti interventi alle aree cani o ai parchi gioco, specchi agli incroci da aggiustare, pulizie: l’elenco approntato è lunghissimo e, allo stesso tempo, vede ripetersi zona per zona le stesse esigenze.

“Segno – commenta Possamai – di una insufficiente attenzione ai quartieri in questi cinque anni. Se sarò sindaco non mi chiuderò a palazzo Trissino e non perderò la buona abitudine di camminare per ogni parte della città, incontrando i residenti, i commercianti, le associazioni. È così che ho macinato decine e decine di chilometri a piedi in questa campagna, incontrando migliaia di vicentini. Perché solo così si può avere il polso di cosa va e cosa non va. A volte basta poco per generare soddisfazione, migliorare la qualità della vita delle persone, aumentare la fiducia nelle istituzioni dei cittadini. Bastano piccoli, concreti interventi che traducano il semplice e appassionato impegno che abbiamo assunto in questi mesi: tutte le cose sono importanti, di tutte le cose ci importa”.