Possamai chiude la campagna con una festa popolare in piazza delle Erbe

La campagna Possamai chiude venerdì sera: festa popolare in piazza delle Erbe

Il discorso finale del candidato ma anche musica e cena di gruppo. Con Gene Gnocchi per raccogliere fondi per l’Emilia-Romagna. Dario Vergassola intervista Possamai

“Finiremo la campagna come l’abbiamo iniziata: tra la gente, in piazza, parlando di Vicenza ai vicentini, con il sorriso, lontani dalla politica nazionale e di partito che hanno scelto i nostri avversari. E lo faremo con una vera e propria festa popolare, che è figlia anche dell’entusiasmo del grande risultato del primo turno, e della crescita costante di fiducia e speranza che settimana dopo settimana abbiamo avvertito attorno al nostro progetto per Vicenza. Ci sarà musica, mangeremo assieme, rideremo. Ma porteremo anche la nostra solidarietà all’Emilia-Romagna, per la quale raccoglieremo fondi grazie alla presenza di un testimonial d’eccezione: Gene Gnocchi con il quale lanceremo un appello a tutti i nostri sostenitori perché noi, qui a Vicenza, sappiamo bene cosa sia un’alluvione e quanto lavoro ci sia ancora da fare per il nostro territorio”.

Giacomo Possamai invita con queste parole sostenitori, simpatizzanti e vicentini all’evento di chiusura della campagna elettorale: venerdì 26 maggio, dalle 18.30 alle 22.30 circa, in Piazza delle Erbe e Corte dei Bissari. Titolo dell’evento: “Prendi parte al cambiamento”. Prima del discorso conclusivo del candidato sindaco, previsto dopo le 22.15, ci sarà spazio per momenti di intrattenimento e partecipazione popolare. Durante la serata si potrà anche mangiare in compagnia, con la cena servita in corte dei Bissari.

Dalle 18.30 alle 19.30 si esibirà sul palco SCHIUMA, giovane cantante vicentina. Dalle 19.30 alle 20.30 sarà protagonista Gene Gnocchi: uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, che guiderà – insieme a Possamai – la raccolta fondi per la sua regione, l’Emilia-Romagna, flagellata dall’alluvione. Alle 20.30 risuonerà la trascinante musica funk jazz de Gli Stellari. Alle 21.30 un altro momento chiave della serata: Dario Vergassola intervista Giacomo, con il suo stile ironico e la sua curiosità per i territori.

Chiude l’evento il discorso finale del candidato sindaco, previsto dalle 22.15 circa.

“Siamo partiti da lontano – conclude Giacomo Possamai -, e mese dopo mese siamo cresciuti, proponendo una campagna basata sulle idee e sulla dimensione locale rispetto alla campagna tutta politica fatta dal sindaco uscente. Chiuderemo tra la gente e con la gente, per rinnovare la promessa forgiata in questi mesi: sapremo portare alla città il cambiamento che con sempre maggior forza sta chiedendo”.