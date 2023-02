Sorrentino: “Nel primo turno si voteranno le primarie del centrosinistra, fra il PD e tutti i suoi alleati”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Valerio Sorrentino, di IDEA VICENZA – RUCCO SINDACO sulle candidature per le prossime elezioni comunali.

“Il Sindaco Rucco -scrive- in maniera civile ha espresso la propria opinione sulle candidature che sono emerse in questi giorni, applaudendo alla vivacità che la città dimostra attraverso le numerose persone che si sono messe a disposizione per dare un contributo al futuro di Vicenza.

Egli ha legittimamente osservato che il vero spartiacque delle prossime elezioni è tra chi vuole portare avanti con questa maggioranza vicentina, regionale e nazionale il lavoro di cambiamento e rilancio della città e chi invece vuole rimettere la marcia indietro e far ripiombare Vicenza nell’immobilismo dei dieci anni precedenti a guida PD.

Grazie a questa affermazione oggi abbiamo letto sulla stampa le reazioni furiose, personalistiche e rivelatrici dei neocandidati. Da oggi sappiamo grazie a loro che il primo turno delle elezioni amministrative di maggio sara’ per noi la sfida tra passato immobile del PD e il futuro che noi abbiamo già avviato concretamente con il Sindaco Rucco.

Invece, per questi candidati quel giorno di maggio si voterà soprattutto per le primarie del centrosinistra, per scegliere chi è il più forte tra il candidato ufficiale del PD e i candidati già suoi alleati. Da oggi, con le loro dichiarazioni sappiamo che ormai rappresentano formalmente la sinistra e che hanno già scelto di essere dalla stessa parte del candidato del PD, con una unione tra persone che in passato si sono fatte la guerra e in alcuni casi causato uno l’uscita dalla Giunta dell’altro.

Adesso è tutto più chiaro. Non serve nessun ballottaggio perché le alleanze sono già chiare da subito.

Da una parte , gli alleati di Francesco Rucco, interessati solo a rilanciare Vicenza, anche con la Giunta e la maggioranza del centrodestra in

Regione e con il Governo. Dall’altra, loro, alleati con il PD in una campagna meramente personalistica.

Adesso Vicenza può scegliere con più chiarezza.