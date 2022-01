Sorpreso ad utilizzare una carta di credito non sua: denunciato cittadino ghanese

Giovedì 20 gennaio, in serata, i militari della compagnia carabinieri di Thiene hanno individuato e arrestato un quarantaduenne di origini ghanesi, S.K., sorpreso in flagranza mentre faceva degli acquisti in centro a Thiene con dei bancomat e delle carte di credito non sue.

Ad allertare i militari un gioielliere del centro, che ha chiamato il 112 a seguito di alcuni acquisti strani fatti dall’uomo. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari, dove il proprietario del negozio ha spiegato di essersi insospettito quando, mentre l’extracomunitario cercava di acquistare un orologio, ha letto sulla carta il nome di un cittadino thienese di sua conoscenza, ignaro del danno che stava subendo e subito avvisato telefonicamente.

A quanto è emerso dalle indagini immediate, la parte lesa e il malfattore il giorno prima erano andati allo stesso studio dentistico per sottoporsi ad alcune cure; al termine delle rispettive sedute, la segretaria ha erroneamente consegnato al ghanese il giubbotto con il portafogli, le carte di credito e 550 euro in contanti. Accortasi dell’errore, la donna aveva subito chiamato S.K. per la restituzione del giubbotto ma questi ha fatto perdere le sue tracce, spendendo il contante e utilizzando le carte elettroniche.

Portato in centrale, S.K. è stato perquisito e in suo possesso sono state trovate un’altra carta di credito intestata alla parte offesa, contante per 363 euro, un profumo da uomo e alcuni scontrini riferiti a quanto speso dall’uomo in giornata, compresi anche alcuni scontrini di transazione negata. La restante somma in denaro e le carte sono state restituite al malcapitato, che ha poi sporto denuncia ai danni del cittadino ghanese. Questi, privo di attività lavorativa, è stato arrestato in flagranza per indebito utilizzo di carte di credito e, dopo l’udienza di venerdì mattina, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso la centrale dei carabinieri di Thiene.